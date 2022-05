Lampadine smart RGB a 3,59€: perfette per TAGLIARE la bolletta

Le lampadine smart RGB che ho scovato in sconto su Amazon hanno un sacco di vantaggi. Innanzitutto, sfruttano lo standard E27: questo significa che è possibile attaccarle praticamente a tutti i portalampada che hai in casa.

Ancora, proprio perché di tipo “RGB”, sono multicolore. Non solo illuminazione bianco caldo o freddo, puoi anche scegliere la colorazione che più ti aggrada, fra quelle disponibili.

Ancora, e soprattutto, hanno un consumo energetico ridicolo di appena 5W. Questo significa immediato risparmio in bolletta, garantito anche grazie alla possibilità di comandare da remoto le tue lampadine smart RGB. Infatti, puoi farlo utilizzando lo smartphone (tramite applicazione specifica) oppure sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Le programmi, le accendi o spegni mentre sei fuori casa, e sei a posto. Anche se le dimentichi accese, puoi rimediare in qualsiasi momento.

Nessuno spreco e taglio immediato dei costi elettrici relativi all’illuminazione. Insomma, pratiche, ottime per risparmiare e anche divertenti, grazie alla possibilità di cambiare colore.

Quando ho visto questa occasione, che ti permette di risparmiare il 50% sul Amazon e portare a casa la singola unità a 3,59€, non ho potuto fare a meno di segnalartela. Infatti, il pacco da 5 pezzi puoi prenderlo a 17,99€ invece di 35,99€. Tutto quello che occorre fare è spuntare il coupon in pagina e completare al volo l’ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dovrai essere super rapido però perché la disponibilità è limitatissima.

