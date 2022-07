Lampadine SMART RGB, 6€ ciascuna e colori la casa come vuoi

Un set di lampadine smart a cui non dire di no, eccezionali sotto tutti i punti di vista sono quelle che devi portare a casa. Infatti puoi utilizzarle in qualunque ambiente e trasformarlo in un solo secondo. Perché te le consiglio? Beh, sono in super offerta.

Con il doppio ribasso in corso, apri la pagina e spunta il coupon. Finisci per pagarle sei euro l’una per un totale di 25,99€ da non farti scappare. Ora o mai più.

Le spedizioni? Non sono affatto un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadine smart di cui non fare a meno, un acquisto per trasformare la casa

In confezione trovi 4 pezzi da poter utilizzare praticamente ovunque. Infatti, grazie all’attacco E27 di cui sono dotate puoi montarle su lampadari così come su lampade da tavolo senza alcun problema. Semplicissime, una volta che ci prendi la mano vedi che non potrai farne più a meno.

Anche la gestione è estremamente facilitata perché non solo puoi utilizzare l’applicazione su smartphone ma persino la tua voce. Se in casa hai un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant, basta un comando e tac: hai modificato la luce.

Ma veniamo al dunque, cosa possono fare queste lampadine?

Possono cambiare colore grazie alla funzionalità multicolor;

le puoi impostare su una tonalità di bianco a tua scelta tra il caldo, il freddo e il naturale;

puoi modificare l'intensità della luce grazie alla loro dimmerabilità;

puoi creare routine e timer personalizzati.

Come vedi hai davvero un sacco di impostazioni a portata di mano che utilizzi a tua discrezione e in qualsiasi momento. Proprio per questo motivo ti dico che riescono a trasformare la tua casa in un gesto.

Non attendere neanche un secondo in più e acquista immediatamente le tue lampadine smart su Amazon ora, la doppia promozione non durerà a lungo quindi spunta il coupon e pagale solo 25,99€.

