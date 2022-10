Lampadine Smart: il prezzo CROLLA con COUPON del 30%

Lasciati tentare dalla possibilità di avere tutte le stanze di casa tua con delle luci intelligenti e colorate. Le accendi semplicemente con la voce, cambi il colore con l’app e risparmi, dato che sono a LED. Metti subito nel tuo carrello 6 lampadine Smart Aigostar a soli 32,89 euro, invece che 46,99 euro.

Con una piccola spesa potrai goderti la semplicità di accendere la luce delle tue stanze con i comandi vocali. Queste lampadine sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Potrai scegliere la colorazione che più ti piace e lasciare che cambi con la musica. Ottimo per fare festa con gli amici e fare contenti i più piccoli.

Se approfitti di questa offerta potrai avere uno sconto del 30% applicando il coupon. Per cui vai subito su Amazon e acquista 6 lampadine Smart Aigostar a soli 32,89 euro.

Lampadine Smart Aigostar: personalizza ogni stanza

Grazie all’app Aigosmart, scaricabile sia per iOS che Android, potrai personalizzare le lampadine Smart come vuoi. Divertiti a scegliere il colore, e usa in ogni stanza un colore diverso. Oppure imposta un timer in modo che si accendano o si spengano a un orario prestabilito. Dispongono poi di 26 modalità suddivise in 4 categorie, così non c’è pericolo di annoiarsi. Decidi l’illuminazione che desideri in base all’occasione.

Non necessitano di un hub. Basta collegare le lampadine Smart alla rete WiFi 2,4 GHz di casa e il gioco è fatto. Attraverso gli assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant potrai controllarle con la voce. Chiedi ad Alexa di accendere la luce della camera da letto o di spegnere quella della cucina. Tutto più bello e più semplice.

Oggi potrai avere questo fantastico set con uno sconto davvero notevole. Non farti scappare l’occasione. Metti adesso nel tuo carrello 6 lampadine Smart Aigostar a soli 32,89 euro, invece che 46,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.