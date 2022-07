Lampadine SMART LED: 4 pezzi e14 a prezzo IRRISORIO (Amazon)

Rendere la casa intelligente è un attimo soprattutto se fai affidamento sui giusti prodotti. Per iniziare, ad esempio, l’acquisto più adatto al tuo caso non possono che essere le lampadine Smart LED: consumano poco ma non ti fanno scendere a compromessi, in più si adattano a ogni esigenza e offrono risultati istantanei.

Da utilizzare sono semplicissime perché le monti in letteralmente due secondi, ora che sono in promozione su Amazon non te le perdere, completa l’acquisto al volo e portale a casa con 25,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai Prime attivo sul tuo account.

Lampadine Smart: in una volta sola te ne porti quattro a casa

Queste lampadine Smart sono dotate di attacco E14, praticamente è perfetto sia per lampade da tavolo che per lampadari lasciandoti a te la totale autonomia nello scegliere dove posizionarle. Per fartela in breve, non devi fare altro che avvitare come se fossero dei più semplici bulbi ed entrano in funzione.

Per gestire tutto il loro aspetto Smart hai due opzioni a portata di mano:

Scarichi l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS e sblocchi il controllo da remoto

Android o iOS e sblocchi il controllo da remoto Utilizzi liberamente la tua voce se in casa hai assistenti intelligenti del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant.

Hai un sacco di possibilità nel personalizzarle perché non solo sono dimmerabili e quindi puoi modificare l’intensità della luce liberamente, ma sono altresì multicolore e ciò significa che hai una scelta che si allarga a 16 milioni di colori. Non ti preoccupare, se sei un tipo classico hai le varie tonalità di bianco che ti reggono il gioco!

Consumano poco e possono essere automatizzate mediante timer e routine con pochi e semplici step.

Approfittane ora che sono in promozione e porta a casa le tue lampadine Smart LED in una sola mossa. Apri Amazon e completa l’acquisto al volo con soli. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.