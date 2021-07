Le favolose lampadine smart di LVWIT sono in promozione su Amazon a soli 26,34€. Il ribasso del 25% ti permette di risparmiare diversi euro sul prezzo di partenza portandoti a casa un set straordinario.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lampadine smart: sono economiche ma stravolgono la tua casa

Se vuoi trasformare la tua casa in una smart home devi iniziare sicuramente dalle lampadine. Queste in particolare arrivano in un set da due pezzi così da consentirti di modificare immediatamente due vani in modo semplice e immediato.

Queste sono favolose perché al loro interno hanno numerose impostazioni che puoi variare a tuo piacimento. Ad esempio puoi scegliere il colore per rendere la stanza immediatamente più briosa. A tua disponibilità ne hai più di 16 milioni. Ma non ti preoccupare perché tra le altre caratteristiche rientra anche la dimmerabilità: ciò significa che ti è concesso cambiare anche l’intensità della luce. Puoi passare da qualcosa di soft a forte in un semplice tap.

Per quanto riguarda le gestione, invece, hai a disposizione il tuo smartphone su cui devi installare l’app o la tua voce: se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant chiedi a loro di accendere e chiudere la lampadina a tuo piacimento.

Approfitta subito di questa offerta e acquista le lampadine smart su Amazon a soli 26,34€, il set è da due pezzi. Le ricevi in sole 24 ore se sei abbonato Prime o in qualche giorno più gratuitamente se opti per le consegne di spedizioni nei punti di ritiro (se sei cliente standard)

