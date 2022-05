Lampadine smart E14: multicolor, gestione con Alexa e Google (4 pezzi)

Lampadine smart a destra e a sinistra, ma quante ne puoi montare sulle tue lampade da tavolo preferite? Ormai se ne trovano di ogni genere con attacco E27, ma se a te servono quelle con attacco E14 allora devi approfittare al volo della promozione.

Su Amazon ho scovato questo bundle che te ne fa portare a casa ben 4 diverse a soli 26,11€. Come devi fare? Apri subito la pagina e collegare il coupon ed è fatta.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e non solo, con Prime attivo sono anche veloci su tutto il territorio italiano.

Lampadine smart E14: come rendere la casa veramente smart

Certo, montare delle lampadine intelligenti su dei lampadari è semplicissimo ma quando si tratta di rendere smart le tue abat jour la storia cambia e anche i prezzi. E’ difficile trovare una buona offerta che riguardi questo genere di bulbi ed è proprio per questo motivo che ti sto segnalando questo bundle.

Non solo te ne porti a casa 4 di lampadine, ma credimi, ottieni tutte le caratteristiche più salienti di questo sistema di illuminazione.

Le puoi controllare con l’applicazione sullo smartphone così come con la tua voce. Se in casa ha Amazon Alexa o Google Assistant non farti problemi, abbinale anche a loro dal momento che sono completamente compatibili.

Puoi modificare il colore con uno dei 16 milioni di quelli previsti così come optare per un’illuminazione più classica con una tonalità di bianco. In più sono anche dimmerabili quindi modifichi a piacimento anche l’intensità della luce su un valore da 1 a 100.

Capisci perché ne valgono veramente la pena? Collegati subito su Amazon e spunta il coupon per fare diventare tue queste lampadine smart E14 a soli 26,11€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.