Lampadine smart e intelligenti che trasformano la tua casa: lo sconto imbattibile

Se desideri rendere l’illuminazione della tua casa personalizzabile e smart, le lampadine Wi-Fi Tapo L510E sono la scelta ideale per te. La loro luce calda e dimmerabile è controllabile da remoto ed è compatibile con Alexa e con Google Home. Queste lampadine ti permettono di personalizzare l’illuminazione della tua casa in base alle tue esigenze, e grazie ad esse potrai creare l’atmosfera giusta in ogni momento.

Queste lampadine offrono una luce calda da 2700K e una luminosità di 806 lumen. Sono quindi l’ideale per creare un ambiente rilassante ed accogliente. Inoltre potrai regolare la loro intensità dall’1 al 100% direttamente dall’app Tapo o con comando vocale. In questo modo potrai passare da una luca soffusa ad una più forte a seconda delle tue necessità.

Grazie alla connessione Wi-Fi potrai controllare lo stato delle tue lampadine in qualsiasi momento e potrai accedenderle, spegnerle o cambiare la loro intensità anche quando non sei in casa (ad esempio per simulare la tua presenza ed aumentare quindi la sicurezza anche in tua assenza).

Se disponi di assistenti vocali come Alexa o Google Home, ti basterà usare il suono della tua voce per spegnere e accendere le lampadine Tapo o regolarne le intensità.

Anche se appartengono alla classe di efficienza energetica F queste lampadine consumano solamente 9W e offrono una luminosità pari a una lampadina tradizionale da 60W. Inoltre potrai impostare anche timer e programmi per personalizzare la tua routine quotidiana.

Si avvitano semplicemente a qualsiasi attacco E27, e non hanno bisogno di pezzi aggiuntivi. Se intendi acquistare delle lampadine smart facili da usare, con controllo remoto e regolazione automatica della luce, non farti sfuggire l’occasione di portare a casa una confezione da 2 pezzi di Tapo L510E al prezzo di 11,99 con l’8% di sconto!