Le lampadine Smart di Meross sono in promozione su Amazon. Questo bellissimo set composto da due pezzi diventa tuo con soli 15,99€. Se infatti attivi il coupon risparmia esattamente 6,00€ rendendo questa opportunità di acquisto perfetta.

Le ricevi a casa in pochissimo tempo e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

Lampadine smart: con Meross hai una garanzia in casa

Far diventare la tua casa tecnologica è un processo lungo e dispendioso, ma optando subito per rendere l'illuminazione intelligente non solo hai un effetto istantaneo ma non devi spendere neanche una cifra assurda. Con le lampadine smart, infatti, trasformi le tue stanze in una sola mossa e a costo bassissimo.

Meross, ad esempio, è una vera garanzia in questo perché produce dei gioiellini sensazionali che sono reattivi e non ti lasciano mai senza risultato.

Questo set composto da due lampadine LED è fantastico perché non solo lo comandi come vuoi, ma lo personalizzi a tuo gusto o a seconda delle esigenze. In particolar modo lo puoi gestire con l'applicazione su smartphone o ricorrendo alla tua voce se in casa possiedi un assistente vocale. È pienamente compatibile con Amazon Alexa, Google Home e SmartThing.

In merito alle personalizzazioni sappi che:

puoi modificare l'intensità della luce visto che sono dimmerabili, scegli un valore basso per un effetto soft o un valore altro per un'illuminazione completa;

scegli un valore basso per un effetto soft o un valore altro per un'illuminazione completa; ti è consentito scegliere tra un bianco caldo, bianco freddo o bianco naturale;

bianco o bianco ti è permesso sbizzarrirti come meglio credi con un colore tra i 16 milioni disponibili ;

; puoi creare routine così da far accendere e spegnere le luci automaticamente.

Il loro attacco è di tipo E27 quindi compatibile con la maggior parte di lampade e lampadari in circolazione.

Sei interessato? Acquista subito il tuo kit da 2 pezzi di lampadine smart di Meross su Amazon a soli 15,99€. Lo ordini e con le spedizioni Prime diventa tuo in massimo due giorni lavorativi. Se invece sei cliente standard sappi che hai le consegne gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

