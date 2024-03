Lampadine SMART colorano casa SUBITO: E27 e compatibili Alexa Google

Un paio di lampadine smart per colorare casa e renderla intelligente. Personalizza l’illuminazione del tuo ambiente con un solo acquisto e soprattutto con un prodotto che ha davvero tutto da offrirti. Prodotte da Aigostar sono già una certezza.

12W, compatibili con gli assistenti vocali e attacco E27.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine smart E27 firmate Aigostar: colorate e intelligenti

Le puoi montare su una lampada da tavolo, a quella del comodino o della scrivania oppure su un lampadario. Insomma, basta che il prodotto a cui vuoi abbinarle sia adatto per l’E27 e non hai problemi di alcun tipo. In genere questo è l’attacco più diffuso ma tu dai un’occhiata per sicurezza.

Le due lampadine smart di Aigostar non hanno bisogno di altro per non funzionare. Una volta che le avviti, scarica l’applicazione sullo smartphone e connettile per gestirle e sfruttarle subito. Sono anche compatibili con gli assistenti vocali per comandarle vocalmente mediante Alexa e Google Assistant.

Sono multicolor per poterle settare su giochi di luce, sincronizzarle con l’audio e la musica oppure selezionare una shade che più ti piace. Sono presenti anche le varie tonalità di bianco per un aspetto più sobrio della stanza.

Non perdere le funzioni di temporizzazione e il telecomando inserito in confezione per gestirle anche in modo più semplice.

