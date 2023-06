Lampadine smart Aigostar: confezione da 5 a prezzo RIDICOLO (36€)

Dai un ulteriore colpo di tecnologia e innovazione alla tua casa spendendo pochissimo. Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e mettere in ogni stanza di casa tua una lampadina WiFi. Vai subito su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello 5 lampadine smart Aigostar a soli 36,54 euro, anziché 42,99 euro.

Goditi questo sconto del 15% che ti permette di risparmiare e avere praticamente ogni lampadina a circa 7 euro. Tieni presente però che questa è un’offerta lampo, per cui quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questo prezzo. Devi essere rapido insomma.

Lampadine smart Aigostar: rendi intelligente ogni stanza

Queste 5 lampadine smart Aigostar hanno un bellissimo design vintage e potrai impostare facilmente la luminosità e la temperatura. Puoi scegliere la luminosità dall 1% fino al 100% e la temperatura da un colore di 2700 K fino a 6500 K. Trova la soluzione perfetta per creare l’ambiente che desideri in base al momento.

Puoi facilmente collegarle alla tua rete WiFi di casa e controllarle quindi con il tuo dispositivo associato, ad esempio uno smartphone. Potrai farlo anche mentre sei fuori casa e quindi eviterai sprechi inutili. Inoltre queste lampadine sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Restituiscono un’ottima luce e allo stesso tempo garantiscono un bel risparmio.

Non c’è proprio tempo da perdere perché come ti dicevo questa è un’offerta lampo. Per cui prima che scada fiondati su Amazon e acquista le tue 5 lampadine smart Aigostar a soli 36,54 euro, anziché 42,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.