Lampadine SMART: 6€ l'una per rendere la casa MAGICA in un tocco

Con queste lampadine Smart a portata di mano di sicuro non potrà anche rendere la tua casa speciale.le metti un po’ dove vuoi e le controlli con voce o con lo smartphone per personalizzare la luce ogni volta che vuoi.

Eccezionali sotto tutti i punti di vista, grazie alle offerte esclusive Prime, oggi puoi portarle a casa con un ribasso del 32%. In altre parole le paghi appena €6 l’una, per un totale di 24€ grazie a questo Bundle da 4 unità.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

4 lampadine Smart eccezionali, le comandi come preferisci

Dal momento che trovi 4 unità all’interno di questa confezione, puoi fin da subito personalizzare uno o più ambienti della tua casa con un solo acquisto. Decidi tu dove posizionare queste lampadine sull’arte perché grazie al loro attacco E27, stai sicuro che sono pressoché universali e potrai abbinarle sia a lampade che a lampadari.

Non ti preoccupare perché anche se è la prima volta che li utilizzi, sono semplicissime da gestire dal momento che puoi optare per due modalità differenti. Se scarichi l’applicazione sul tuo smartphone avrai tutti i comandi a portata di mano. Se invece possiedi degli assistenti vocali del calibro di Google Home, Amazon Alexa o SmartThings, potrai utilizzare persino la tua voce.

Non ti impongono alcuna limitazione visto e considerato che possono cambiare colore, possono essere impostate sulla intensità di luminosità a tuo piacere e possono anche riprodurre delle scene preimpostate per rendere ancora più pazzesche feste, serate ed eventi speciali.

No non perdere per nessuna ragione questo sconto esclusivo e porta a casa la tua confezione di lampadine Smart a soli €24,57 su Amazon. Collegati prima che sia troppo tardi perché le offerte stanno per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.