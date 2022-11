Lampadine SMART, 2 al prezzo di uno e sono MULTICOLOR

Un paio di lampadine SMART riescono a trasformare la tua casa in un secondo. Economiche e versatili, le metti dove vuoi e rendono l’illuminazione immediatamente intelligente.

Conta che su Amazon ho trovato questo duo da non sottovalutare, con attacco E27 costano pochissimo quindi al prezzo di una, te ne porti a casa due. Non aspettare un secondo in più e completa l’acquisto ora, appena 12,99€ per riceverle a casa.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine SMART, sono semplici quanto fenomenali

La prima cosa da considerare quando decidi di acquistare un paio di lampadine smart è la comodità. Quelle firmate GRIFEMA le puoi controllare tramite smartphone, tablet o voice control. Questo significa che puoi accenderle o spegnerle quando vuoi, anche se non sei fisicamente in casa. Infatti non porti limiti visto e considerato che sono compatibili con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Con all’interno più di un migliaio di colori, puoi impostare delle scene per le tue attività quotidiane e programmare l’accensione e lo spegnimento automatico delle lampadine. Sono anche dimmerabili quindi regoli l’intensità della luce in base alle tue esigenze. Geniale vero?

Un secondo punto da tenere a mente è che le lampadine smart sono più efficienti. In altre parole, consumano meno energia e ti fanno risparmiare in bolletta senza, però, farti scendere a compromessi.

Infine, queste sono con attacco E27 e quindi sono pressoché universali e le puoi abbinare a tutti i lampadari che hai in casa senza difficoltà.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo duo di lampadine smart su Amazon, le paghi appena 12,99€ e risparmi in tutti i sensi. Come sempre, ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.