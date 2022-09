Lampadine LED WiFi: prezzo in CADUTA libera su Amazon (10€)

Portati a casa 2 lampadine led WiFi a un prezzo ridicolo e divertiti con le luci colorate. Vai subito su Amazon e potrai fare l’affare del giorno, mettendo nel tuo carrello 2 lampadine led WiFi a soli 10,99 euro, risparmiando il 45%.

Facili da installare, basso consumo, compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Scegli tra una marea di colorazioni e cambiali ogni volta che vuoi in modo semplice. Programmale per accendersi in un momento specifico della giornata o per diminuire l’intensità del colore e creare un’atmosfera speciale.

Non solo queste lampadine sono spettacolari, ma oggi le puoi trovare a un prezzo super conveniente su Amazon. Approfitta subito dell’offerta e acquista 2 lampadine led WiFi a soli 10,99 euro, invece che 19,99 euro.

Comanda che sia fatta luce del colore che vuoi con le lampadine led WiFi

Controlla le luci da qualsiasi posto, anche fuori casa, attraverso l’app Smart Life, che potrai installare sul tuo smartphone o tablet. Accendi una lampadina o tutte insieme, cambia il colore scegliendo tra i 16.000.000 disponibili. O ancora, usa una delle 8 modalità di effetto preimpostate per ogni momento.

Se invece sei in casa, chiedi ad Alexa di accendere una o più luci, o di spegnere quelle che hanno lasciato accese i bambini. Programma le lampadine Smart in modo che siano accese appena entri a casa. E nell’eventualità che salti la corrente, nessun problema, ricorderanno l’ultima impostazione, per ripristinare la stessa luminosità di quando erano accese.

Le lampadine led WiFi non offrono solo bellezza e praticità, ma anche bassi consumi, per risparmiare fino al 90% dell’energia e così avere una lunga durata. Non aspettare che finiscano tutti i pezzi, corri a mettere nel tuo carrello le 2 lampadine led WiFi a soli 10,99 euro.

