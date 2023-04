Con questo COUPON hai 2 Lampadine LED Smart al prezzo di una

Per rendere finalmente la tua casa un ambiente smart, non puoi non cominciare dalle luci. Oggi su Amazon c’è un’offerta incredibile: puoi avere 2 Lampadine LED Smart al prezzo di una sola. Applica il COUPON con 50% di sconto e saranno tue a soli €10,45. Accendile con un solo click o con la tua voce, persino a tempo di musica!

Lampadine LED Smart: ogni tuo desiderio è un ordine

Per cambiare atmosfera domestica in base alle tue esigenze o al tuo umore, con le lampadine Mediaeuro puoi scegliere tra 8 scene e cambiarle a ritmo di musica. Raccogliendo il suono attraverso il microfono incorporato, con la modalità Music Sync possono cambiare colore (tra 16,8 milioni diversi) seguendo i tuoi brani preferiti. Questa funzionalità è ideale per animare ancora di più feste e serate in casa. Puoi anche variare l’intensità della luce, cambiandone la temperatura da 3000K a 6500K. Ancora: puoi decidere di farle funzionare in gruppo, o secondo la modalità “SE e POI”, che ti consente di eseguire delle automazioni multiple a catena collegate tra loro, per un’esperienza senza limiti.

Come è possibile tutto questo? Se vuoi controllare l’accensione e lo spegnimento delle luci da remoto, insieme a tutte le funzionalità elencate, ti basterà installare l’app ufficiale. Altrimenti, quando sei in casa, puoi comodamente ricorrere ai comandi vocali. Le lampadine Mediaeuro sono compatibili con Alexa e Google Home. Con attacco E27, questi dispositivi smart con bulbo riflettente BR30 sono compatibili con la maggior parte delle apparecchiature domestiche, in tutta Italia e Europa. Il LED con potenza di 12W ti garantisce un’equivalenza di 76W a basso consumo.

Applica il COUPON con 50% di sconto e ricevi 2 Lampadine LED Smart a metà prezzo. Acquistale a soli €10,45 e ricevile a casa tua con Prime: spedizione gratuita e consegna in un giorno solo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.