Queste Lampadine Intelligenti si accendono da sole e costano pocchissimo

“Alexa, accendi le luci”, hai sempre sognato dirlo, vero? La linea Tapo di TP-Link ti offre una vastissima gamma di dispositivi intelligenti per rendere la tua casa smart, a partire da una semplice lampadina. Da oggi puoi avere direttamente a casa tua 2 Lampadine Intelligenti Tapo al prezzo di €18,99 su Amazon.

Le Lampadine Intelligenti Tapo sapranno ascoltarti

Questi faretti emanano una luce calda da 2700 K: l’atmosfera della tua casa diventa accogliente e confortevole. Puoi anche attenuare o accentuare la luminosità in base alle tue esigenze, se stai leggendo in salotto e hai bisogno di una luce più chiara o se stai guardando la TV rilassato sul tuo divano e preferisci un’illuminazione più fioca. La particolarità di queste lampadine, ovviamente, è la capacità di controllarne il funzionamento tramite app, da remoto, oppure con comando vocale.

L’app ufficiale Tapo ti consente di raggrupparle e controllarne più di una insieme. Puoi impostare programmazioni giornaliere e settimanali, il timer di accensione e spegnimento. In più, con la Modalità Alba e Tramonto puoi regolare questi faretti in modo ancor più naturale, in base al fuso orario in cui ti trovi. Tramite Alexa e altri simili assistenti vocali, puoi “parlare con loro” e le lampadine faranno esattamente ciò che desideri.

La base della singola lampadina è di tipo GU10 ed è compatibile con qualsiasi apparecchio dotato di presa simile. Con un notevole risparmio energetico, puoi ridurre i consumi quando vuoi senza mai interferire con luminosità o qualità. Queste Lampadine Intelligenti Tapo sono perfette per rendere il tuo ambiente domestico smart e confortevole: acquistane 2 a soli €18,99 con Amazon Prime.

