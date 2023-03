Con queste Lampadine Intelligenti scontate la tua casa diventa SMART

Se hai sempre sognato di dire “Alexa, accendi le luci”, la linea Tapo di TP-Link ti può finalmente accontentare. Questa offre una varietà incredibile di dispositivi smart per la casa e per l’ufficio, e ovviamente tutto può partire da una semplice lampadina. Da oggi puoi acquistare 2 Lampadine Intelligenti Tapo al prezzo di €19,99 con Amazon Prime, con il 20% di sconto rispetto al costo originario.

Con le Lampadine Intelligenti è tutto più facile

Queste Lampadine Intelligenti Tapo emanano una luce di 350 lm che varia da 2200K a 6500K: l’atmosfera della tua casa diventa accogliente e confortevole, scegliendo luci calde o fredde in base alle tue esigenze del momento, se stai lavorando o se preferisci rilassarti. Puoi scegliere tra ben 16 milioni di colori per creare un’atmosfera unica in ogni stanza. Sono dotate di attacco di tipo GU10, ti basterà inserirle in un apparecchio compatibile. Con un notevole risparmio energetico, puoi ridurre i consumi quando vuoi senza mai penalizzare la luminosità.

Per controllarne il funzionamento da remoto, ti basta scaricare l’app ufficiale Tapo. Puoi raggrupparle e controllarne più di una insieme con la funzione Tapo Smart Spotlight. Puoi impostare programmazioni giornaliere e settimanali, così come il timer di accensione e spegnimento. In più, con la Modalità Alba e Tramonto puoi regolarle in modo ancor più naturale, in base al fuso orario in cui ti trovi. Una volta creata un’impostazione potrai salvarla tra le Scelte Rapide, in modo da ricreare in un attimo la luce perfetta per ogni occasione. Se invece vuoi sfruttare i comandi vocali, queste lampadine funzionano tramite Alexa e Google Assistant. Parla con loro e questi piccoli faretti ti ascolteranno.

Acquista queste 2 Lampadine Intelligenti colorate a soli €19,99: rendi la tua casa smart e controlla ogni stanza con una parola o con un click.

