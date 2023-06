Lampadina WiFi da 8 W al 57% in MENO su Amazon, è tua con 4,90€

Oggi se fai veloce ti puoi portare a casa una splendida lampadina smart con un ottima illuminazione a un prezzo da non credere. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello la lampadina WiFi WiZ a soli 4,90 euro, invece che 11,49 euro.

Goditi questo sconto folle del 57% e risparmia più della metà. Sopratutto puoi mettere le mani su una bellissima lampadina che controlli con lo smartphone, anche da remoto. Ha un efficienza energetica migliore e quindi risparmi sulla bolletta. A questa cifra non c’è proprio tempo da perdere.

Lampadina WiFi WiZ: su Amazon a un prezzo invisibile

Con la lampadina WiFi WiZ potrai avere in ogni stanza la luce che ti serve, più o meno calda. Per installarla non serve altro che collegarla alla tua rete WiFi di casa e il gioco è fatto. Poi devi solo scaricare gratuitamente l’app dedicata sul tuo dispositivo, e la puoi controllare anche quando non sei a casa.

Avrai la possibilità di programmare l’accensione o lo spegnimento e usare anche i comandi vocali di Alexa o Google Assistant. Puoi regolare la luce per averla più o meno intensa. Inoltre è dotata di un sensore di movimento interno che fa accendere la lampadina al tuo passaggio.

Davvero un’occasione unica e se non vuoi fartela scappare devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua lampadina WiFi WiZ a soli 4,90 euro, invece che 11,49 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

