Lampadina Vintage Smart per casa tua: Alexa, Google e app (-50%)

Se hai un lampadario a vista o un prodotto che comunque mostra il bulbo, non puoi mettere una classica lampadina smart. Ci vuole un prodottino che rispetti sia il design del prodotto sia che sia bello alla vista. Come dici? Rinunciare al lato tecnologico? Non se ne parla neanche, puoi avere quello che ti occorre con questo modello di Aigostar. La perfetta Lampadina Vintage Smart con attacco E27.

Visto che è disponibile a metà prezzo non perdere la tua occasione. Collegati immediatamente su Amazon dove spunti il coupon ed ecco che hai il 50% immediatamente. Prezzo finale di appena 6,99€.

Le spedizioni, se hai un abbonamento Prime, sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.

Lampadina Vintage Smart: non ti fa rinunciare a niente

In campo di illuminazione intelligente, Aigostar è sicuramente il marchio che ti concede più libertà. Questa lampadina Vintage Smart ne è l’esempio visto che ti consente di avere tutte le comodità senza dover rinunciare all’estetica.

Pensa che con il suo attacco E27 è praticamente universale quindi mettila dove vuoi senza limitazioni. Ti segnalo solo un dettaglio: emana una luce bianca calda quindi controlla che sia quella di cui sei in cerca.

Per gestirla hai diverse opzioni a portata di mano: senza ombra di dubbio puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone che te la fa gestire con un tocco. Se poi, in casa, hai Amazon Alexa o Google Home sentiti libero di collegarla e comandarla anche con la tua voce.

Puoi cambiare l’intensità della luce, creare timer e programmare routine.

Non te l’ho specificato prima ma ovviamente è LED quindi consuma poco in bolletta ma illumina a dovere.

Il coupon ti sta aspettando, collegati immediatamente su Amazon e spuntalo per ottenere il 50% di sconto. Acquista questa lampadina Vintage Smart a soli 6,99€.

Le spedizioni con i servizi Prime sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.