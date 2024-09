Lampadina smart WiFi TP-Link GU10 in scontissimo a soli 8,99€ su Amazon

Tra le offerte Back to School di Amazon sbuca anche lo sconto sulla TP-Link L630, una lampadina WiFi Smart a LED da 16 milioni di colori che puoi acquistare a soli 8,99 euro invece di 14,99, risparmiando il 40% sul prezzo di listino. Un’occasione da non perdere per rendere la tua casa ancora più intelligente e personalizzata.

Lampadina smart TP-Link L630: 16 milioni di colori e supporto Alexa

Con la Tap L630 avrai a disposizione ben 16 milioni di colori, così puoi creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Completamente dimmerabile, puoi regolare la luminosità dall’1% al 100% in modo da adattare la luce alle tue esigenze. Puoi cambiare anche la temperatura del colore da 2.200K a 6.500K, scegliendo tra un’illuminazione calda e accogliente o una luce più fredda e concentrata.

Con 350 lumen di potenza, la lampadina è abbastanza luminosa per illuminare qualsiasi stanza o oggetto con chiarezza e vividezza: la base GU10 la rende compatibile con questo tipo di standard e non hai bisogno di ulteriori adattatori. Non serve nemmeno un hub, perché basta configurarla tramite l’app gratuita per gestire il tutto direttamente dallo smartphone o, se preferisci, anche tramite comandi vocali con Alexa e Google Assistant.

Grazie all’applicazione potrai accendere o spegnere le luci ovunque ti trovi, e impostare programmi per automatizzare l’illuminazione secondo i tuoi ritmi quotidiani: inoltre, se hai più di una lampadina, puoi creare gruppi per controllarle tutte insieme contemporaneamente, semplificando ancora di più la gestione della tua casa.

Un accessorio smart perfetto per creare l’atmosfera che desideri in casa o dove preferisci: acquistala a soli 8,99 euro su Amazon.