La lampadina smart firmata TP Link è in offerta su Amazon a soli 10,94€. Il ribasso del 27% rende il prezzo di listino più conveniente attraverso uno sconto effettivo di 4,05€.

Le spedizioni soni veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

TP Link: di cosa è in grado la sua lampadina smart

Avere una lampadina smart in casa è un'ottima idea, soprattutto perché consente di personalizzare l'illuminazione attraverso un semplice tap. Ideale per chi è amante della smart home, oggi questo prodotto è ancora più economico.

In particolar modo, la lampadina di TP Link può essere gestita come meglio si vuole sfruttando l'applicazione per smartphone o impartendo comandi vocali se a casa si posseggono assistenti intelligenti del calibro di Amazon Alexa e Google Home.

Per quel che riguarda le sue potenzialità, invece, la luce è in grado di fornire sia una luce standard la cui temperatura può essere modificata a piacere od optare per uno sprizzo di vitalità che possa rendere l'abitazione festosa. In che modo? Scegliendo uno dei 16 milioni di colori presenti.

Le sue caratteristiche non si limitano a questo dato che anche l'intensità della luce può essere modificata scegliendo una luce più fioca od optando per una che sia in grado d'illuminare a giorno l'ambiente.

Possono poi essere impostati funzioni di routine per regolare l'accensione e lo spegnimento automatici e creare possibilità adatte alle proprie giornate.

Puoi acquistare la lampadina smart di TP LINK su Amazon a soli 10,94€. Acquistala oggi e ricevila in appena 48 ore se possiedi un abbonato Prime. Le spedizioni per i clienti standard sono gratuite scegliendo come modalità la consegna nei punti di ritiro. In questa occasione, invece, i tempi si aggirano attorno alla settimana lavorativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home