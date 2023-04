Questa Lampadina Smart si accende da sola e costa pochissimo

Per rendere finalmente la tua casa smart, non puoi non partire dall’illuminazione. Da oggi puoi avere ad un costo davvero ridotto una Lampadina Smart Aigostar, e ti basteranno solo €6,65 con il COUPON di Amazon con 60% di sconto.

Questa Lampadina Smart cambierà la tua casa

La Lampadina Intelligente Aigostar può creare ambienti suggestivi e personalizzati con pochi e semplici comandi. Con l’app Aigosmart per Android e iOS puoi sfruttare la modalità fai da te per personalizzare tutti gli effetti luminosi. Puoi scegliere tra ben 16 milioni di colori e variare la temperatura da 2700k a 6500k per avere toni caldi o freddi: il tuo ambiente domestico si adatterà alle tue più personali esigenze. Una grande novità è la possibilità di scegliere tra 26 modalità di scena. Puoi selezionare una delle 4 categorie: natura, vacanza, vita ed emozione. Puoi cambiare le tue luci in base alla scena e al tuo umore, per un’esperienza diversa e unica in ogni momento della tua giornata.

Se ti stai chiedendo come avviare questa Lampadina Smart, la risposta è facilissima. Ti basterà collegarla al tuo Wi-Fi con una connessione a 2,4 GHz, senza ricorrere ad alcun hub o smart plug ulteriore. Con Aigosmart, oltre a scegliere i colori delle tue luci, puoi anche programmare accensione e spegnimento, sceglierne di controllarne più di una contemporaneamente con un solo click, dando vita a infinite combinazioni. Il controllo da remoto tramite smartphone o tablet si unisce ai comodissimi comandi vocali. Questa lampadina, infatti, è compatibile con Alexa e Google Assistant: potrai finalmente dire “Alexa, accendi le luci” con il minimo sforzo.

L’attacco di questa Lampadina Smart è di tipo Gu10, assicurati dunque di possedere le apparecchiature adatte e compatibili per godere di tutte le sue incredibili funzionalità d’avanguardia. Oggi su Amazon costa solo €6,65, con uno sconto del 60% grazie al COUPON di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.