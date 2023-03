La Lampadina Smart Beghelli accende le luci da sola e costa pochissimo

Per approcciarti alla domotica e ai dispositivi intelligenti, potresti partire dalla cosa più semplice ed immediata: accendere e e spegnere le luci di casa tua. Da oggi non devi più preoccuparti di scomodi interruttori, né di aver lasciato la lampada in salotto accesa. Controlla le tue luci comodamente seduto, con solo uno smartphone o, se vuoi, con la tua sola voce. Prova questa Lampadina Smart Beghelli a soli €6,90su Amazon. Se ne acquisti 4, riceverai uno sconto del 5% grazie alla promozione esclusiva di Prime.

La Lampadina Smart Beghelli fa tutto da sola

Questo dispositivo cambierà radicalmente il modo di viverti il tuo ambiente domestico, garantendoti l’affidabilità di un marchio esperto. Puoi regolare a tuo piacere l’intensità della luce e scegliere tra tantissimi colori per creare atmosfere uniche nella tua stanza, con luce sia calda sia fredda. Ti basta un semplice comando vocale e la Lampadina Smart Beghelli farà tutto da sola. Compatibile con iOS 8 e successivi e con Android 4.2 e oltre, se associata al tuo smartphone puoi controllarla con gli assistenti vocali Siri, Alexa e Google Assistant, e accendere e spegnere la luce senza toccare nulla.

Con una connessione Wi-Fi e installando l’app Dom-e, puoi configurare la lampadina intelligente e personalizzare l’atmosfera domestica da remoto, anche fuori casa. Programma giorni e orari di accensione e spegnimento in base alle tue più personali esigenze, e con il minimo sforzo. Il modello a goccia Beghelli è da 11W e possiede un attacco E27. La sua temperatura varia dai 2700K ai 65ooK, per rendere suggestiva ogni stanza in maniera differente e personalizzata.

Questa lampadina intelligente renderà la tua casa smart in men che non si dica. Prova la Lampadina Smart Beghelli a soli €6,90. Se ne acquisti 4, puoi anche risparmiare il 5% grazie alla promozione esclusiva di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.