Sei in cerca di una lampadina che rende la tua illuminazione smart? Quella prodotta da TP Link è in offerta su Amazon a soli 9,89€. Il ribasso del 42% produce uno sconto effettivo di 7,10€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lampadina WiFi di TP LINK: cosa c'è da sapere

La lampadina WiFi prodotta da TP Link racchiude nel suo piccolo essere tutta la comodità offerta dall'illuminazione smart. Utilizzabile anche grazie agli assistenti virtuali, può essere comandata a distanza a proprio piacimento.

Non possiedi una lampada smart? Non è un problema visto che questo prodotto risolve ogni genere di problema. Per poterla installare non è richiesto nessun hub in quanto si deve collegarle al WiFi di casa e il gioco sarà fatto.

Una volta completato questo step potrà essere comandata attraverso l'applicazione dedicata o, come già detto, con Google Home e Amazon Alexa.

Oltre all'accensione e allo spegnimento, la luce è anche dimmerabile. Ciò significa che può essere impostata l'intensità a proprio gusto. I valori prestabiliti vanno dal 10 al 100% per offrire più opzioni possibili.

La temperatura di colore, invece, è standard ed di 2700k dunque si parla di un bianco di tipo caldo.

Con l'applicazione è possibile stabilire anche una routine con cui impostare un orario prestabilito di entrata in funzione o di chiusura.

La classe energetica di appartenenza è A+ mentre l'attacco è di tipo E27.

La lampadina WiFi di TP Link compatibile con Amazon Alexa e Google Home è acquistabile su Amazon a soli 9,89€. Le spedizioni sono effettuate in 48 ore qualora si fosse clienti abbonati a Prime. In caso contrario, invece, sono gratuite se si è idonei alla promozione e operate in tempi standard (circa una settimana).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

