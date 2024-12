Lampadina LED smart: con lei crei 16 mila colori in casa (app, Alexa e Google)

Una lampadina LED Smart che è capace di colorare la tua casa in milioni di modi differenti. Basta solo lei, la mitica TP-Link L530E, facile da installare e altrettanto da usare. Montala ovunque con il suo attacco E27 e poi gestiscila con app o con assistenti vocali se li hai in casa. Non puoi farne a meno ora che è disponibile in pack multiplo: ben 4pz a soli 27,99€ su Amazon per un tocco di intelligenza istantanea in casa. Approfitta dello sconto del 24% al volo con un click in pagina.

Lampadina LED Smart: con 4 pezzi hai smartizzato tutta casa

Rendere l’illuminazione intelligente è un gioco da ragazzi quando hai a disposizione dei prodotti firmati TP-LINK. Economici e sensazionali si fanno gestire in totale semplicità così anche se siete come me ossia poco pratici con le robe elettriche, non rischiate di combinare guai. Si installano facilmente avvitandole su lampadari e lampade da tavolo ed entro subito in funzione. Con attacco E27 sono praticamente universali ma controlla che vadano bene nel tuo caso.

Completato questo primo step scarica l’applicazione sullo smartphone o sul tablet e avvia la configurazione. Le lampadine si collegano nel giro di pochi minuti per gestirle una ad una o anche in gruppo. Grazie alle varie funzioni puoi personalizzarle scegliendo:

accensione e spegnimento da remoto;

colorazione tra 16 milioni di possibilità disponibili;

luminosità con un valore compreso tra 1 e 100%;

modalità assenza che simula la presenza in casa;

routine con cui farle accendere e spegnere in automatico.

Come ti suggerivo all’inizio, il sistema è compatibile con gli assistenti vocali. Se già possiedi Amazon Alexa o Google Assistant segui le istruzioni per implementare e poterle gestire anche con comandi vocali rapidamente.

A soli 27,99€ su Amazon, la confezione con 4 lampadine LED smart di TP-Link è da acquistare al volo. Collegati e approfitta dello sconto del 24% con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.