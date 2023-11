Lampadina E14 super SMART e multicolor: 7€ e diventa tua SUBITO

Una lampadina E14 per quella lampada da tavolo che non sai come rendere smart. Economica ma senza difetti visto che ti fa avere tutto quello di cui eri in cerca. Con Beghelli non sbagli, sceglila e rendi intelligente tutta l’illuminazione in casa.

Con lo sconto del 41% su Amazon hai ben poco da aspettare. Collegati al volo e completa l’acquisto con soli 6,99€, non te ne puoi pentire.

Le spedizioni? Come sempre sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Lampadina E14 smart: mettila ovunque in casa

Non sempre le lampadine che trovi in offerta possono fare al caso tuo. Se hai un lampadario particolare o una più classica lampada da tavolo sia benissimo che hai bisogno di un formato speciale: quello E14. Per questo motivo ti segnalo questa soluzione di Beghelli straordinaria.

Con attacco E14, come detto, non ti mette limiti. Per usarla non hai bisogno di HUB o sistemi esterni, collegala alla tua lampada e mettila in funzione subito. Per gestirla puoi optare sia per l’applicazione sul smartphone che per la tua voce. Esatto, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Cosa ti permette di fare? Tutto quello che vuoi. Oltre alle semplici tonalità di bianco hai a portata di mano milioni di colori e modalità. Se vuoi rendere la situazione interessante sincronizzala anche con l’audio come con la musica.

Per concludere ti do altre due informazioni: consuma pochissimo ed è anche dimmerabile.

Cosa potresti volere di più… è perfetta. Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua lampadina E14 smart di Beghelli, con il 41% di sconto ti costa appena 6,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.