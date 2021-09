Lampada, speaker, vivavoce, batteria integrata: BOMBA a 21€

È sempre così: basta scavare un po' nei meandri di Amazon per scovare occasioni nascoste che non ti aspetti. Sfizi tech che, spesso, nemmeno sai che esistono. Proprio come questa lampada, dotata di batteria integrata, che è anche uno speaker Bluetooth e un sistema di vivavoce.

Questo gioiellino lo porti a casa esattamente a metà prezzo: solo 21€ circa con spedizioni gratis. Come fare per approfittare della promozione? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “V8VO5MEN”. Sii veloce: pochi coupon attivabili.

Lampada, speaker e vivavoce: gadget in gran sconto su Amazon

Un prodotto molto particolare. La batteria integrata da 1500 mAh è la prima chicca: immagina di avere un prodotto che sembra una abat-jour, ma che non ha vincolo di cavi. Puoi portarla in giro per ogni angolo della casa: sceglie fra 6 colori di illuminazione diversi e crea l'atmosfera perfetta.

Collega il dispositivo in Bluetooth allo smartphone e godi della musica che più ti piace. Se poi arriva una chiamata, nessun problema: potrai rispondere e parlare in vivavoce, mantenendo le mani libere.

Infatti, il device integra anche uno slot per inserire una microSD, sulla quale magari hai già caricato i tuoi brani preferiti.

Insomma, bella, di design e super completa. Questa lampada, con speaker e vivavoce, la porti a casa in sconto del 50% da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “V8VO5MEN”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.