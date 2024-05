Lampada solare da esterno: LUMINOSISSIMA e a soli 15 euro su Amazon

Illumina il tuo giardino con questa lampada solare da esterno: con l’offerta su Amazon puoi acquistarla a soli 15,33 euro. Facilissima da installare e incredibilmente luminosa, è l’affare perfetto adesso che arriva la bella stagione.

Lampada solare esterno in offerta: i dettagli

Questa lampada, che rappresenta una soluzione perfetta per un’illuminazione esterna sicura e soprattutto efficiente, ti sorprende con i suoi 113 LED e un potente pannello solare che assicura una luminosità eccezionale e una lunga durata della batteria.

Grazie alle quattro modalità di funzionamento puoi gestire la lampada nel modo che preferisci: la modalità di rilevamento attiva la luminosità al 100% quando viene rilevato un movimento, mentre la modalità ON mantiene la luce accesa al 15% di luminosità durante la notte. Infine, abbiamo la modalità di induzione che regola automaticamente la luminosità in base al rilevamento del movimento e una quarta modalità che la tiene semplicemente spenta.

Il sensore di movimento PIR ha un raggio di rilevamento di 4-6 metri e un angolo di rilevamento di 120°: è dotata di un grado di impermeabilità IP65 così da resistere a pioggia e maltempo e assicurare un ottimo funzionamento in tutte le condizioni. Si installa facilmente grazie al cavo impermeabile da 5 metri incluso e alle viti fornite in dotazione. Basta posizionarla in un luogo molto soleggiato per caricarla efficacemente.

Approfitta quindi dell’offerta Amazon e acquista questa ottima lampada solare da esterno a soli 15,33 euro prima che finisca.