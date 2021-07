Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 è un concentrato di tecnologia: la metti dove vuoi e la comandi a piacere. In offerta su Amazon è a un prezzo super ossia soli 38,99€. Acquistando questa lampada smart risparmi una decina di euro e la ricevi in modo veloce e gratuiti in tutta Italia.

Lampada smart prodotta da Xiaomi: un portento

La Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 è una semplice lampada che poggi su scrivania o su comodino. Ha delle dimensioni piccole e quindi ti consente una maggiore praticità. Inoltre grazie alle sue varie tecnologie, gestisci ogni suo aspetto regolandola a seconda delle tue esigenze.

Con i controlli touch ti è permesso modificare ogni suo aspetto come la luminosità o la temperatura. Ma se a portata di mano hai un assistente intelligente, allora è sufficiente pronunciare un comando vocale e voilà, ogni tuo desiderio diventa realtà.

Puoi impostare la luce sia su una temperatura calda che una fredda, se poi sei in cerca di qualcosa di più brioso non metterti freni e scegli un colore nella palette disponibile: blu, rosa, verde e così via. Sono ben 16 milioni quelli disponibili.

Anche l'intensità è un valore modificabile e quindi ottieni a tua discrezione o una luce potente che possa illuminare a giorno la stanza o un effetto più soft. Non ti scordare d'impostare una routine se vuoi che si accenda o spegna automaticamente allo scattare di una determinata ora.

Acquista subito la tua Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 a soli 38,99€ su Amazon. Questa lampada smart va sempre a ruba quindi non fartela scappare. Si tratta di un prodotto Prime e se sei abbonato la ricevi in sole 48 ore. Se invece non lo sei, approfitta dei 30 giorni gratuiti e scopri un mondo di novità.

