Lampada da scrivania LED con ricarica wireless, GENIALE

Oggi ti segnalo questa offerta che ho scovato su Amazon con cui puoi portarti a casa un gadget geniale spendendo pochissimo. Metti subito nel tuo carrello questa lampada da scrivania LED con ricarica wireless a soli 23,98 euro, invece che 32,99 euro.

Grazie a questo sconto del 27% si ritorna a vedere un minimo storico. Inutile dire che non potrà durare a lungo, per cui dovrai essere rapido. Questa bellissima lampada la puoi appoggiare ovunque, su una scrivania, in salotto o sul comodino, per dirne alcune, e hai un 2 in 1 spettacolare. Fa luce e inoltre ci puoi anche ricaricare il tuo smartphone semplicemente appoggiandolo.

Lampada da scrivania LED con ricarica wireless a pochissimo

Questa lampada da scrivania ha un design molto elegante ed è pieghevole, così la potrai facilmente posizionare come vuoi per avere la giusta luce in ogni situazione. In più occupa poco spazio e si collega alla corrente, garantendo una luce ottimale. Ha dei comodi pulsanti touch sulla base dove, oltre all’accensione e allo spegnimento, potrai anche impostare un timer in modo che la lampada si spenga dopo 30 o 60 minuti.

Potrai scegliere tra 5 modalità d’illuminazione, passando da una luce calda e gialla a una luce più fredda e quindi bianca. Inoltre puoi decidere anche l’intensità della luce con 6 livelli tra cui scegliere. Questo ti permette di avere sempre una luce perfetta in base alle tue esigenze. Per finire, puoi appoggiare il tuo smartphone sulla base che comincerà a ricaricarsi in modalità wireless.

Non perdere tempo perché questo è un vero affare. Le richieste sono già molto alte per cui le unità disponibili potrebbero svanire da un momento all’altro. Prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista la tua lampada da scrivania LED con ricarica wireless a soli 23,98 euro, invece che 32,99 euro. Grazie ai servizi Prime, ordinandola oggi la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.