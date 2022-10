Lampada ricaricabile lunga 57cm a 11€: LUMINOSISSIMA e sottile (-50%)

La lampada ricaricabile è il dispositivo perfetto da sistemare dove non c’è possibilità di utilizzare la corrente elettrica. Questo barra da 57 centimetri è perfetta per la cucina, per l’armadio o per la camera da letto. Complice un goloso sconto attivo attualmente su Amazon, puoi portare a casa la confezione da due pezzi a 22,99€ appena (circa 11€ al pezzo). Per approfittarne, ottenendo una riduzione del prezzo del 50%, devi mettere il prodotto nel carrello (scegli il colore che preferisci fra luce fredda o calda) a – prima di pagare, applica il codice “W8RUOSZB”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Lampada ricaricabile a prezzo pazzesco su Amazon

Un prodotto incredibilmente semplice da utilizzare. Dotate di 100 LED e sensore di movimento, tutto quello che occorre è posizionarle dove è necessario, fissandole attraverso base magnetica adesiva. Grazie al magnete, potrai staccare la lampada ogni volta che occorre ricaricarla. Potrai farlo come sei abituato a fare con il tuo smartphone, tramite il cavo USB in dotazione.

La confezione da due pezzi ti permetterà di illuminare in due zone diverse, sono assolutamente indipendenti l’una dall’altra. Oltre al modello più lungo di lampada ricaricabile, da ben 57 centimetri, ce ne sono anche di più corti a prezzo ancora più basso.

Scegli il modello che risponde meglio alle tue esigenze, mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “W8RUOSZB”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

