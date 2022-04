Lampada LED pieghevole con illuminazione regolabile: bastano 22€

La lampada LED Herilios con pulsanti touch, numerose possibilità di regolazione della luce ed ingresso USB per l'alimentazione, è consigliata soprattutto a coloro che vorrebbero un apparecchio intuitivo e pratico nel suo utilizzo, senza dimenticare il design minimale che ben si sposa con l'arredamento moderno della casa.

Approfitta della promozione, sarà valida per poco tempo: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 15% da spuntare in pagina, questa bellissima lampada led sarà tua con poco più di 22 euro.

Lampada LED Herilios in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile

Da sottolineare la presenza dei pulsanti touch ergonomici. In modo estremamente rapido potrai scegliere fra 3 modalità di colore (bianco, bianco caldo e bianco naturale) e ben 5 livelli di luminosità, dal più tenue al più intenso. I consumi non saranno più un problema: la lampada LED prodotta da Herilios è di classe energetica A e garantisce una durata fino a 50.000 ore in condizioni di normale utilizzo.

Questo interessante apparecchio imparerà a conoscere le tue abitudini: grazie alla funzione di “Memoria Automatica” sarà in grado di ricordare facilmente le impostazioni scelte. Una lampada LED regolabile, non ingombrante e soprattutto leggera: il design elegante la rende adatta per ogni tipo di ambiente, dal più professionale a quello familiare. A te la scelta per quanto riguarda le modalità di alimentazione: potrai optare per il cavo USB o servirti del pratico adattatore AC.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano! Metti nel carrello la tua nuova lampada LED Herilios: oltre a pagarla pochissimo, la riceverai a casa nel giro di qualche giorno.