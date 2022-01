Lampada frontale ricaricabile: GENIALATA mai più senza (11€)

La lampada frontale è il classico oggetto che non sapevi di volere. Non esagero, non ne capivo l’utilità finché non ne ho comprata una, ingolosita da uno sconto. Da lì, ne ho prese altre due per casa e due da regalare. Perché sono una fan di questo prodotto (rigorosamente modello con batteria integrata)? Beh, hai idea della praticità di avere una fonte luminosa, ogni volta che serve, pur mantenendo le mani completamente libere? Ad oggi la uso per andare negli angoli bui del giardino di sera, per portare fuori il cane e ne ho una in auto da sfruttare all’occorrenza.

Si tratta di un oggetto utilissimo. Per questo, quando ho scovato in sconto su Amazon questo modello con sensore di movimento, non potevo che segnalartelo. In kit completo di cavo di ricarica, porti tutto a casa a 11€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lampada frontale ricaricabile: a 11€ è assolutamente solo da comprare

Un potente fascio di luce, regolabile su 4 livelli di intensità (di cui dedicato al lancio di “SOS”). La indossi e subito hai la luce che ti serve mentre le mani restano completamente libere. In più, con il sensore di movimento, puoi accenderla e spegnerla semplicemente passando la mano oppure un oggetto.

Effettuato l’investimento iniziale, non servirà comprare batterie di ricambio. Infatti, questa praticissima lampada frontale ne integra già una a lunga durata, che dovrai semplicemente ricaricare all’occorrenza.

Insomma, un oggetto da avere in casa (meglio ancora se uno anche in auto) di pazzesca utilità e a prezzo piccolissimo. In sconto su Amazon è un vero e proprio affare: la trovi a 11€ circa con cavetto di ricarica incluso. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.