Lampada da scrivania 3 in 1, perfetta se hai poco spazio: 16€ ORA

Una lampada da scrivania 3 in 1, ne hai mai sentito parlare? Sappi che c’è sempre una prima volta e questa è la tua. Questo oggettino è fantastico sulla tua scrivania soprattutto se hai poco spazio. Disponibile in 3 colorazioni differenti scegli la tua preferita e vai alla grande.

Ora che è in promozione su Amazon non te la puoi perdere soprattutto con l’autunno che è alle porte e le giornate che si accorciano. Vuoi rinunciare a una fonte di luce sicura? Apri la pagina e completa l’acquisto con soli 16€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi con Prime attivi sul tuo account.

Lampada da scrivania 3 in 1: non te la perdere per nessun motivo

Oltre a essere un prodotto con 3 funzioni differenti, la lampada è speciale sotto tutti i punti di vista dato che puoi modificare anche la luce stessa. In questo modo aggiustarla secondo le tue esigenze è un attimo.

Piccola e compatta riesce a illuminare tutto a dovere e a non farti strizzare gli occhi quando il sole non basta più. Conta che la sua base funziona sia come portapenne che come stand per lo smartphone. In questo modo hai sempre tutto sotto controllo.

Hai 3 tonalità di colore a disposizione: caldo, freddo o naturale. In più se tieni premuto il pulsante puoi impostare anche l’intensità della luce per avere sia una luce fioca che potente. In totale hai 13 impostazioni differenti in un solo prodotto. Eccezionale vero?

Per non farti mancare proprio nulla, il collo che sostiene la luce è completamente flessibile per poterlo sistemare e orientare come meglio credi… anche di 360°.

Non perderti per nessuna ragione questa lampada da scrivania 3 in 1, acquistala ora su Amazon. In offerta ad appena 16€ basta collegarti su questa pagina per completare l’acquisto. Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.