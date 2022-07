Lampada da scrivania 2 in 1: carica lo smartphone ed è personalizzabile

Una lampada da scrivania che sa il fatto suo, occupa il minimo spazio ma che luce che fa. Anche se devo dirti che questa è una funzionalità che puoi regolare praticamente come vuoi visto che è totalmente personalizzabile. Con un caricatore wireless nella sua base d’appoggio, ti fa stare alla scrivania e ricarica smartphone o wearable senza altri strumenti. Praticamente un 2 in 1 perfetto per uno spazio ordinato e pulito.

Ora su Amazon è in doppia promozione persino, cosa aspetti?

Le spedizioni non solo sono gratuite ma sono anche rapide se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Lampada da scrivania 2 in 1: tutto quello di cui è capace

Come lampada è funzionale in tutto e per tutto. Come già ti ho accennato, grazie al suo design snello occupa il minimo spazio ma riesce ad offrirti tutto ciò di cui hai bisogno.

La regoli come vuoi per orientare il fascio dove ti serve e in più puoi personalizzarla. Per fartela breve, puoi regolare la luminosità su 10 intensità predefinite e il colore su 5 modalità in sistema. Così passi da una luce fioca ad una bella accesa o, ancora, da un bianco caldo a uno naturale e fino ad arrivare al più freddo.

I controlli sono sulla base e sono touch. In più non ti dimenticare che proprio qui è contenuto un caricatore wireless esclusivo per poter caricare i tuoi dispositivi senza bisogni di fili.

Ps: c’è anche una porta USB ausiliare da utilizzare a piacimento.

Stai ancora aspettando?

