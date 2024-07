L'Amazon Prime Day inizia fra poche ore: 3 cose FONDAMENTALI da fare adesso

L’Amazon Prime Day 2024 ormai è alle porte. Manca una manciata di ore all’inizio ufficiale della più grande maratona di shopping estivo del colosso dell’e-commerce. Centinaia, se non migliaia, di prodotti in mega sconto e di tantissime categorie differenti. Elettrodomestici, abbigliamento, cura personale, gioielli, cura dell’auto, prodotti per la casa e naturalmente ampio spazio a computer ed elettronica di consumo.

Insomma, ci saranno occasioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ci sono però tre cose fondamentali che dovresti fare adesso per arrivare preparato al meglio all’inizio del gigantesco evento. Continua a leggere per scoprire a cosa mi riferisco!

Amazon Prime day in arrivo: come prepararsi al meglio

Tre semplici consigli che ti consentiranno di non arrivare impreparato al mega evento di shopping, rischiando di perdere le migliori occasioni. Tre dritte facili da seguire, ma fondamentali, che puoi mettere in atto già adesso e che ti torneranno utili ora e durante l’evento

I servizi Prime sono fondamentali (consiglio numero 1)

La prima cosa da tenere in considerazione in assoluto è un dettaglio che a qualcuno ancora sfugge. Infatti, sebbene Amazon tenga diversi momenti di shopping scontato durante l’anno, il Prime Day – come lo stesso nome suggerisce – è un evento a parte, differente dagli altri. Infatti, è riservato esclusivamente agli abbonati ai servizi Prime. In molti conoscono già quali sono i vantaggi di iscriversi e di rimanere abbonati, mentre sono parecchi coloro i quali ancora non conoscono fino in fondo quanto può essere conveniente investire in un abbonamento mensile (da 4,99€) oppure annuale (da 49,99€ in un’unica soluzione).

Oltre ad accedere a eventi di shopping come questo, ti offrono anche storage illimitato per le tue fotografie, la visione di Prime Video, l’ascolto di brani musicali e podcast in streaming e non solo. Oltre agli altri vantaggi, c’è quello più importante in assoluto: la consegna rapida e gratuita su migliaia di prodotti. A conti fatti, con un singolo acquisto mensile, per il quale non pagherai le spese di spedizioni, avrai già ammortizzato il costo dell’abbonamento stesso.

Dunque il primo consiglio che mi sento di darti è assolutamente quello di accertarti di essere iscritto ai servizi Prime: è l’unico modo per partecipare alla due giorni di pazzo shopping prevista per il 16 e il 17 luglio. Se non lo sei, il momento è perfetto per provarli in modo completamente gratuito per 30 giorni con un rinnovo automatico, che comunque non è vincolante: potrai disdire in qualsiasi momento. Iscriviti direttamente sulla pagina ufficiale, ma fallo in fretta così da goderti a me al meglio l’evento in arrivo.

Riempi il carrello prima (consiglio numero 2)

Sicuramente avrai già in mente una serie di oggetti che ti piacerebbe acquistare in sconto e che speri di trovare a ottimo prezzo durante le promozioni dei prossimi due giorni. In questo caso, è fondamentale mettere già nel carrello i prodotti che stai tenendo d’occhio e iniziare a monitorarli già dalla mezzanotte del 16 luglio. Probabilmente dovrai compulsivamente aggiornare la pagina dell’articolo che ti interessa, ma ne varrà la pena: è un ottimo modo per verificare se intanto è stato scontato oppure se addirittura è partita una promo lampo, che prevede scorte molto più limitate.

Inoltre, ti consiglio caldamente di tenere d’occhio la pagina principale delle offerte. Infatti, quest’ultima viene aggiornata praticamente di minuto e minuto con le nuove occasioni del momento e potresti trovare proprio in questa selezione quel prodotto che non ricordavi di desiderare, ma che adesso è scontato a un prezzo che è assolutamente imperdibile.

La tecnologia Amazon è già in sconto (consiglio numero 3)

Probabilmente non te ne sei ancora accorto, ma Amazon ha anticipato le offerte del Prime day sulla sua tecnologia. Infatti, ormai da qualche ora è possibile acquistare in sconto i suoi smart speaker, smart display, le iconiche Fire TV Stick (in tutte le versioni), ma non solo. Infatti, non mancano la videosorveglianza e i sistemi di sicurezza firmati Ring e Blink. Ancora, c’è il monitor intelligente della qualità dell’aria e ci sono i sistemi di rete di altissima qualità, che ti permetteranno di avere una connessione stabile e potente in tutta la casa o l’ufficio.

Approfitta di sconti che superano di parecchio il 50% e prendi i prodotti che ti piacciono di più, prima che le scorte finiscano definitivamente: la vetrina promozionale della tecnologia del colosso dell’e-commerce è immensa!

Basta seguire questi tre semplicissimi consigli e il tuo Prime Day sarà sicuramente un successo. Naturalmente, non dimenticare che le pagine di Telefonino.net saranno aggiornate in tempo reale con tutti i migliori sconti e le migliori promozioni del momento. Come sempre, daremo ampio spazio alla tecnologia, ma non ci limiteremo solo a questa tipologia di prodotti: sceglieremo le più ghiotte offerte e in generale e faremo in modo che tu riesca ad arrivare in tempo per approfittarne!