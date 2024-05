L'Amazon Echo Show 8 è in offerta ad un ottimo prezzo

L’Echo Show 8 di terza generazione non è mai stato così conveniente. Oggi è in offerta a meno di 150€, con un ottimo sconto sul suo normale prezzo di listino.

Questo smart display di Amazon unisce tutte le funzionalità di Alexa presenti sui device Amacon Echo con uno schermo che amplifica le possibilità in termini di multimedialità: dalla domotica alla sicurezza, passando per l’intrattenimento in streaming e la possibilità di mostrare utili informazioni in tempo reale. Lo puoi anche usare come cornice digitale per conservare le tue foto preferite.

La terza generazione ha introdotto alcune novità notevoli. Tra le altre cose, questo modello vanta un processore octa-core più veloce, una gestione migliorata dei comandi vocali grazie all’assistente Alexa e un’interfaccia utente più reattiva. L’Echo Show 8 (2023) monta un display HD da 8 pollici, audio spaziale per un’esperienza multimediale più coinvolgente, e una camera da 13 MP per videochiamate di alta qualità​. E’ ovviamente presente un otturatore per coprire la videochiamata quando non è in uso, in modo da essere certo che la tua privacy sia al sicuro.

Attraverso il controllo vocale tramite Alexa, potrai eseguire una varietà di azioni come impostare timer, riprodurre musica, creare liste della spesa e controllare dispositivi smart compatibili tramite la casa. L’Echo Show 8 può anche funzionare come un hub per la casa intelligente, e supporta tutti i device compatibili con gli standard Zigbee, Matter e Thread.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!