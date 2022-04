L'Amazon delle SORPRESE nascoste: 10 prodotti tech a meno di 1€

L'Amazon delle sorprese è quello che non ti aspetti di trovare. Una serie di occasioni il cui prezzo di vendita è talmente basso da risultare ridicolo: l'oggetto scelto è praticamente gratis (o quasi) e c'è solo da investire qualcosina nelle spedizioni. Ho selezionato 10 prodotti tech a meno di 1€, devi solo dare un'occhiata e scegliere lo sfizio che desideri toglierti a cuor leggero.

Amazon: 10 prodotti tech a prezzo bassissimo, meno di 1€

Dai un'occhiata alla mia selezione, certamente non c'è da aspettarsi dispositivi top di gamma, ma comunque si tratta di gadget funzionanti, curiosi e soprattutto economici in modo imbarazzante. Eccoli tutti.

Supporto per smartphone da dito, super comodo per evitare che un device di ampie dimensioni rischi di cadere: 0,47€ con spedizioni di 1,99€.

Lettore MP3 portatile super minimal e compatto, perfetto per lo sport e con clip per agganciarlo: 0,99€ con spedizioni di 1,99€.

Fascia da collo auto riscaldante (non elettrica) per dare sollievo immediato a fastidi e dolori derivanti anche dalle troppe ore davanti al PC: 0,49€ e spedizioni di 1,99€.

Hub USB 3 in 1 con cavo piatto, passi subito da 1 a 3 ingressi. Super pratico da avere in borsa e collegare al PC in caso di bisogno: 0,29€ con spedizioni di 2,99€.

Un interruttore USB praticissimo, aggiungi il pulsante di accensione e spegnimento a tutti quei dispositivi che non ce l'hanno: 0,99€ con spedizioni di 1,99€.

Piccolo ventilatore con alimentazione microUSB, perfetta anche per raffreddare i dispositivi: 0,99€ con spedizioni di 2,99€.

Adattatore da USB A a USB C, perfetto per collegare ai dispositivi mobili qualsiasi periferica (come memorie esterne, tastiere, mouse e non solo): 0,61€ con spedizioni di 1,99€.

Adattatore Bluetooth di tipo audio, puoi utilizzarlo per rendere smart le periferiche che non lo sono, come casse e autoradio: 0,99€ con spedizioni di 1,99€.

Cavo Ethernet di categoria 5e, lungo 1 metro, perfetto per la connessione alla rete di diverse periferiche: 0,64€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Telecomando per smartphone, che ti permette di scattare fotografie senza toccare il dispositivo, a distanza. Un vero e proprio otturatore, perfetto per selfie panoramici o foto di gruppo: 0,01€ con spedizioni di 4€.

Insomma, Amazon può davvero riservare delle sorprese che non ti aspetti. Prodotti nascosti nei meandri della piattaforma e incredibilmente economici. Hai dato un'occhiata a tutti i 10 prodotti tech a meno di 1€? Sfizi, che puoi toglierti a cuor leggero.