L'Amazon delle FURBATE: 5 assurdità mai più senza a meno di 10€

Di prodotti geniali, su Amazon, ce ne sono veramente tanti. Alcuni, una volta scoperti, diventano praticamente irrinunciabili: non puoi più farne a meno. Ne ho selezionati 5, tutti a meno di 10€, che puoi prendere con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto a scoprire gadget spettacolari e utili? Eccoli tutti.

Il primo è il mio preferito e dovrebbe essere anche il tuo. Sai cos’è la saponetta d’acciaio? No? Dobbiamo rimediare. Con questa genialata, basterà sfregare un attimo le mani per eliminare i cattivi odori che difficilmente vanno via (come cipolla, pesce, aglio, ecc). Niente aggiunta di sostanze chimiche e poi – dettaglio da non trascurare – questi aggeggi durano all’infinito! Provare per credere, il pacco da 2 pezzi (con porta “sapone”) lo prendi a 9,99€.

Scommetti che questo gadget lo adorerai? Sai che significa poter preparare del buon riso in pochi minuti e senza stare dietro alla cottura? Certo che non lo sai, non hai mai provato il cuociriso da microonde. A questo prodotto dovrebbero intitolare una via, secondo me. Metti acqua e cereale, chiudi, accendi seguendo le istruzioni e il caro fornetto farà il resto. Lo porti a casa a 9,90€.

Cambiamo completamente argomento, scriviamo. Facciamolo però con le penne senza inchiostro, che durano all’infinito (o quasi!). Scrivono per effetto dello sfregamento del metallo della punta sul foglio, non sbavano e hanno un tratto molto simile a quello delle matite. Come loro, hanno anche il tratto cancellabile. Ogni penna, arriva con la sua gomma e la sua punta di ricambio. Il kit da 8 pezzi lo prendi a 8,99€

Il quarto gadget è pensato per evitare l’inevitabile: buttare nell’immondizia etichette presenti su pacchi e lettere, tutte con i tuoi dati sensibili in bella mostra. Ci hai mai pensato a quanto rischioso sia gettare via nomi, cognomi e indirizzi? O sei già parte del team “faccio tutto a pezzettini, mettendoci un’ora”? Ecco, con questo speciale timbro, sarà impossibile leggere cose c’è scritto sotto e la privacy sarà protetta. Dotato di serbatoio con inchiostro ricaricabile, e quindi assolutamente non usa e getta, lo prendi a 9,17€.

Per finire, per quelli così bravi a fissare le cose con le viti nel modo sbagliato, ecco il nastro adesivo robusto e resistente. Per fare bella figura, mostrando i tuoi lavori di casa, senza rischiare di perdere una mano ogni volta. Questo nastro lo puoi rimuovere, spostare, lavare e riutilizzare, ottenendo ottimi risultati ogni volta. Perfetto per l’utilizzo su un sacco di superfici, ho letto che si può usare addirittura per fermare le targhe delle auto! La confezione da 5 metri, la prendi a 9,90€.

Ora lo sai anche tu: su Amazon ci sono genialate pazzesche che aspettano solo di essere scoperte, così da semplificarti la vita. Puoi portare a casa questi utili gadget a meno di 10€ e godono tutti di spedizioni assolutamente rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.

