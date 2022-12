L'Amazon dell'assurdo: videocitofono con schermo a 39€, sconto WOW (-55%)

Un videocitofono in kit assolutamente completo e solo da montare. Dotato di display e unità da esterno con videocamera è il prodotto perfetto per tutti. Infatti, è l’ideale anche per chi non desidera gadget smart da gestire con lo smartphone e internet: questo set non ne ha bisogno.

Approfitta dello sconto Amazon del 55% e portalo a casa a 39€ circa appena invece di 89,99€: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ON3CQ4GM”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Videocitofono con sconto assurdo su Amazon

Un prodotto facilissimo da installare e iniziare subito a utilizzare. In totale, hai due unità: una da interno, dotata di schermo per vedere in tempo reale chi c’è alla porta, e una da esterni. Quest’ultima, dotata di sensore fotografico, ti mostrerà chi suona al campanello. Premendo un pulsante potrai anche aprire il portone.

Insomma, un dispositivo di facilissima gestione, che non ha bisogno di connessione a Internet o smartphone per funzionare. Non perdere l’occasione di risparmiare oltre il 50% su questo spettacolare videocitofono in kit con schermo. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ON3CQ4GM”. Nel set ricevi anche viti, cavi elettrici e alimentatore.

Te l’accaparri a 39€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.