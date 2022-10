L'Amazon che NON TI ASPETTI: 5 gadget tech utilissimi a meno di 5€

Pronto a prendere gadget tech utili e di qualità a prezzo bassissimo da Amazon? Questi 5 prodotti costano tutti meno di 5€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite. Scegli i tuoi preferiti, ma fai in fretta. A questo prezzo dureranno pochissimo.

Per iniziare bene, un cavo USB C praticissimo, lungo ben 2 metri e super robusto, grazie alla struttura in corda di nylon e ai rinforzi sulle estremità. Puoi prenderlo a 3,99€ appena e devi approfittarne perché è un’ottima occasione.

Un praticissimo kit per la pulizia degli auricolari, riutilizzabile infinite volte e perfetto per il tuo wearable. Non solo pulisci bene le cuffiette, ma anche il case di ricarica. Un vero e proprio spettacolo. Lo prendi a 4,89€.

Il terzo gadget è una chicca. Un dispositivo in grado di portare il Bluetooth dove non c’è o si è rotto. Funziona perfettamente come come ricevitore, ma anche per iniziare il segnale. Puoi collegarlo tramite porta USB oppure usando un cavo jack audio da 3,5 millimetri. Insomma, completissimo e super economico: completa l’ordine al volo per averlo a 4,99€ appena.

Il quarto prodotto è una meraviglia: amplia il potenziale del tuo smartphone o del tuo tablet. Infatti, collegandolo questo accessorio all’ingresso USB C del dispositivo, ottieni una porta USB A alla quale collegare mouse, tastiere, memorie esterne e altre periferiche. Compatto e potente, accaparratelo a 4,98€ appena.

Per finire, un gadget simile, ma che funziona al contrario. Infatti, è perfetto per utilizzare un prodotto con uscita USB C su un PC, che ad esempio ha ingresso USB A. Ad esempio, puoi usarlo con i caricabatterie senza alcun problema. In promozione, lo prendi a 3,49€ appena.

Hai scelto il gadget che ti piace di più? Questi prodotti tech utilissimi li prendi a meno di 5€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido perché si tratta di occasioni a tempo limitato.

