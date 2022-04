L'Amazon che non ti aspetti: 10 gadget tech a 1 centesimo, è ASSURDO

Su Amazon ci sono delle chicche nascoste, che ti permettono di portare a casa dei prodotti praticamente gratis, investendo solo qualcosa sulle spedizioni. Dai un'occhiata a questi 10 gadget tech a 1 centesimo, sono uno più interessante dell'altro.

Amazon: prodotti tech a 1 centesimo

Una lista secca di dispositivi, tutti ovviamente base di gamma, ma che praticamente prendi gratis. Devi investire solo qualcosa per le spese di spedizione ed è assurdo. Eccoli tutti.

Mouse wireless compatto bellissimo esteticamente con rotella e tasti rapidi: 0,01€ + spedizioni di 4,99€.

Supporto magnetico per auto, perfetto per lo smartphone: 0,01€ spedizioni di 4,99€.

Tappetino per mouse con supporto imbottito ergonomico per il polso, perfetto per lavorare tante ore al PC: 0,01€ con spedizioni di 2,99€.

Lettore MP3 in clip, con supporto per auricolari a cavo e microSD: 0,01€ con spedizioni di 4,99€.

Auricolari wireless da collo, per musica e telefonate: 0,01€ con spedizioni di 2,99€.

Mini hub USB ultra portatile, passi da una a tre porte per collegare tutti i tuoi dispositivi: 0,01€ spedizioni di 3,99€.

Microfono lavalier con jack audio, così da essere super portatile. Dotato anche di clip di aggancio rapido: 0,01€ con spedizioni di 4€.

Supporto smartphone da tavolo con asta flessibile super comoda: 0,01€ più spedizioni di 2,99€.

Hub USB multiporta (7 in tutto) con la particolarità di avere un interruttore per ogni porta, puoi accenderla e spegnerla singolarmente: 0,01€ con spedizioni di 4,99€.

Pennino touch per smartphone e tablet, doppia estremità. Sottile, leggera e super versatile: 0,01€ con spedizioni di 2,99€.

Insomma, come vedi, anche considerando le spese di spedizione questi oggetti sono sfizi particolarmente economici. Ben 10 gadget tech che sono praticamente gratis, investi unicamente nelle spese di spedizione e – nonostante questo – il prezzo è incredibilmente basso. Si tratta dell'Amazon che proprio non ti immagini, eppure c'è solo da divertirsi.