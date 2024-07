L'alleato perfetto per allenarsi: Huawei Band 9 in sconto del 17%

Il Huawei Band 9 è il compagno ideale in ambito fitness per chi cerca un modello leggero, comodo e funzionale per monitorare la propria salute e le attività quotidiane. Ora disponibile con uno sconto del 17% a 49,00€ invece di 59,00€, questo smartband è progettato per essere indossato ogni giorno grazie al cinturino in materiale fluorelastomero migliorato, che pesa solo 14 grammi e ha uno spessore di appena 8,99 mm. Morbido e delicato sulla pelle, il design traforato e traspirante assicura una vestibilità aderente e confortevole.

Per monitorare tutti i tuoi obiettivi: Huawei Band 9

In primis, grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0, il Band 9 analizza l’efficienza del sonno e monitora la respirazione, la frequenza cardiaca, il livello di SpO2 e la frequenza respiratoria. In questo modo, può fornirti un’analisi dettagliata della qualità del sonno e della tua salute. Il rilevatore dei segni vitali migliorato con HUAWEI TruSeen 5.5 inoltre, ti garantisce un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca e delle misurazioni del livello di SpO2, ideale per mantenere il ritmo durante gli allenamenti!

La ricarica rapida e la lunga durata della batteria sono tra i punti di forza del Huawei Band 9: bastano 5 minuti di ricarica per utilizzarlo fino a 2 giorni, mentre una ricarica completa di 45 minuti offre fino a 14 giorni di utilizzo massimo o 9 giorni di utilizzo normale. Con la funzione Always-On Display abilitata, la durata della batteria arriva fino a 3 giorni.

La luminosità automatica dello schermo, regolata dal nuovo sensore di luce ambientale, invece ti garantisce una perfetta visione in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, il Band 9 offre 100 diverse modalità di allenamento, tra cui il nuoto, con il nuovo sensore a nove assi e un algoritmo che riconosce tutti e quattro gli stili di nuoto.

Senza alcun dubbio, il modello Huawei Band 9 ti permette di immergerti nelle attività che più ti piacciono, per lo sport e non solo. Tenendo d’occhio tutti i tuoi progressi e fornendoti un monitoraggio degno di modelli più dispendiosi! Il nostro consiglio è di acquistarlo finché è in sconto del 17% su Amazon!