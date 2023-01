LaLiga: le migliori partite del weekend da vedere in streaming

Continua il campionato di calcio spagnolo LaLiga. Si tratta del torneo più importante in Spagna, un po’ come la nostra Serie A TIM. Anche questo fine settimana sono in programma diverse importanti partite che non puoi perderti se sei un amante di questo sport.

Ovviamente, per poter vedere tutti i match in esclusiva devi abbonarti a DAZN. Infatti, anche per questa stagione è il colosso dello streaming sportivo ad averne l’esclusiva. Se ancora non ti sei abbonato acquista subito uno dei due piani disponibili.

Tra l’altro, se ti trovi all’estero per lavoro o vacanza sappi che questo servizio è disponibile senza restrizioni in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

LaLiga: il calendario delle partite del weekend

Invece, se ti trovi all’estero in un Paese non compatibile con la portabilità transfrontaliera di DAZN, per vedere LaLiga dovrai fare affidamento anche a una buona VPN. Tra le tante c’è NordVPN che offre server sempre aggiornati, pronti ad aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming.

In questo modo non ti perderai nemmeno una delle partite in programma. Per questo weekend ce ne sono diverse, tra l’altro molto importanti e decisive per le sorti del campionato di calcio spagnolo. Ecco il calendario completo con gli orari per non perdersene nessuna:

27 gennaio 2023

21:00 Almeria-Espanyol

14:00 Cadice-Mallorca

16:15 Girona-Barcellona

18:30 Siviglia-Elche

21:00 Getafe-Betis

14:00 Valladolid-Valencia

16:15 Osasuna- Atlético Madrid

18:30 Celta Vigo- Atlético Bilbao

21:00 Real Madrid-Real Sociedad

21:00 Villarreal-Rayo Vallecano

