L'affare del giorno: cuffie Logitech G335 al minimo storico

Se vuoi giocare al top con una spesa contenuta, le nuove cuffie Logitech G335 sono la scelta ideale, oggi al minimo storico su Amazon per soli 43 euro. Si tratta dell’ultima revisione del modello entry-level dell’azienda che integra nuove funzionalità e un design completamente rinnovato.

Cuffie gaming Logitech G335: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech, infatti, presenta un nuovo archetto in questo caso autoregolante. Si avvale di una fascia elastica a doppia faccia e staccabile che ne semplifica la pulizia e la sostituzione in caso di usura eccessiva. I padiglioni avvolgono completamente l’orecchio e sono imbottiti con memory foam e rivestiti con un morbido tessuto con trama a nido d’ape. Questi garantiscono un buon isolamento dai rumori ambientali e la massima traspirazione. Con un peso di soli 240 grammi, si tratta di un headset estremamente confortevole. Il jack da 3,5mm consente di utilizzare le cuffie praticamente con qualsiasi piattaforma: PC, Play Station, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili. In sostanza, cuffie estremamente flessibili che potranno accompagnarti in qualsiasi sessione di gioco.

Naturalmente a fare la differenza è la qualità del suono, garantita dai due driver al neodimio da 40mm che forniscono bassi potenti con medi e alti estremamente definiti. Il suono stereo preciso consente di individuare in anticipo la provenienza degli avversari. Comodi i comandi direttamente sul padiglione che permettono di gestire la configurazione senza interrompere l’azione di gioco. È presente una pratica rotella per la regolazione del volume, mentre per il silenziare il microfono basta sollevarlo per attivare la funzione flip to mute. Nella sua fascia di prezzo, si tratta senza dubbio di una delle migliori proposte del mercato sotto ogni punto di vista. Ideali per avere la massima immersione e comodità, ad un prezzo davvero conveniente.

Grazie ad uno sconto del 39%, le Logitech G335 sono disponibili su Amazon a soli 43,99 euro per un risparmio di ben 28 euro sul prezzo di listino.