L'acqua per la doccia la scalda GRATIS il sole: trovi tutto su Amazon

Con l'aumento del costo del gas, se hai una casa indipendente o comunque piena possibilità di usare il tetto, lascia che l'acqua la scaldi il sole. L'energia solare è gratis e la doccia non ti pesa più, così come il momento di lavare le mani senza patire il freddo.

Incredibilmente, gli impianti fotovoltaici per questo scopo sono in vendita direttamente su Amazon e ad un prezzo più che accessibile, considerando i benefici a lungo termine. Il modello con boiler integrato da 100 litri lo porti a casa a 399€ con spedizioni addirittura gratuite. Se hai un minimo di manualità lo installi da solo oppure ti fai aiutare da un tecnico e il gioco è fatto.

Acqua calda: ci pensa il sole e lo fa gratis

Ridurre la quantità di gas utilizzata per scaldare l'acqua significa già tagliare la bolletta. Ancora di più in estate, se tieni a mente che – durante la bella stagione – i termosifoni restano spenti.

Per questo motivo, ad oggi, non ci sono validi motivi per non avere un impianto come questo. Ha un prezzo accessibile, ti permette di usare gratis l'energia del sole e di abbattere la bolletta: per quale assurda ragione non approfittarne?

Fra l'altro, funzionano al meglio in estate, ma non smettono di farlo d'inverno! Basta un po' di sole perché l'acqua venga scaldata. Il boiler da 100 litri non è troppo impegnativo da riscaldare totalmente quindi ci vuole veramente poco tempo.

Insomma, tempo di pensare seriamente a fonti alternative, sia per un'attenzione all'ambiente ma anche (ora più che mai) per salvaguardare dove possibile il portafogli.

Il fatto che questi sistemi siano su Amazon, è certamente un vantaggio: puoi dare un'occhiata ai modelli, senza l'ansia di chiedere preventivi ufficiali che rischiano di diventare troppo impegnativi. Con 399€ circa prendi già il modello da 100 litri con boiler e impianto fotovoltaico. Se ci metti le spedizioni gratis, l'investimento è perfetto. Lascia che l'acqua la scaldi gratis il sole, è più conveniente.