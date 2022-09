L'accendino SOLARE è il gadget più curioso che vedrai oggi (2,99€)

Hai mai sentito parlare dell’accendino solare? Non c’è niente di più semplice, sotto il punto di vista del meccanismo di funzionamento. Se non hai mai provato a sfruttare il calore del sole per accendere qualcosa, è il momento di farlo. Grazie agli sconti Amazon del momento, la confezione con due unità puoi portarla a casa a 5,99€ appena: meno di 3€ per ogni pezzo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Accendino solare a mini prezzo su Amazon: da provare

Prova ad accendere utilizzando questo gadget. Basta aprirlo, puntarlo verso il sole e in pochi istanti, la sigaretta, il pezzo di carta o quello che occorre accendere, si accenderà.

Di certo, si tratta di un prodotto decisamente particolare. L’accendino solare è esattamente quello che il tuo amico non si aspetta di ricevere, quando chiede di dargli qualcosa per accendere. Anzi, considerando che la confezione in sconto su Amazon contiene due pezzi, potrai direttamente regalargliene uno!

Completa l’ordine adesso per averlo a 5,99€ appena. Ricorda: porti a casa 2 unità e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata, sii rapido.

