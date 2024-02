La VPN più economica del mercato? PrivateVPN: 85% di sconto

La tua privacy online è una questione seria. Proteggiti con una tra le VPN più economiche del mercato: parliamo di PrivateVPN, l’unica che offre uno sconto dell’85% sul piano annuale e ben 24 mesi extra al prezzo promozionale di soli 2,08 euro al mese.

Ecco perché PrivateVPN conviene

PrivateVPN è un servizio da cinque stelle: lo dicono le recensioni. Tanti sono, infatti, i vantaggi che offre rispetto alla concorrenza. Tra i più rilevanti, segnaliamo:

Applicazione user-friendly e intuitiva, alla portata di qualsiasi utente

Banda illimitata per velocità di connessione massime

per velocità di connessione massime Crittografia militare a 2048 bit che garantisce protezione costante

a 2048 bit che garantisce protezione costante Connessione simultanea fino a 6 dispositivi: perfetto per famiglie numerose oppure per chi ha tanti dispositivi

Sono diversi i motivi per cui utilizzare una VPN, anche per la navigazione quotidiana, è fondamentale. Innanzitutto si tratta di una questione di privacy: un rete virtuale privata impedisce a chiunque di controllare cosa fai sul web e nasconde il tuo indirizzo IP. In più, ti permette di connetterti a server esteri (per visualizzare contenuti bloccati a livello geografico, ad esempio) e anche di proteggere le tue credenziali quando ti connetti ai Wi-Fi pubblici.

PrivateVPN, con la sua politica di zero registrazione dati e con alti standard di privacy, mantiene la tua connessione sempre privata e sicura. Anche la promozione in corso è imbattibile: PrivateVPN è l’unica che ti offre ben 24 mesi aggiuntivi al piano annuale, trasformandolo in un piano 36 mesi al costo promozionale di soli 2,08 euro. Uno sconto dell’85% per ben tre anni: questo è vero risparmio.

