La VPN di Google ora funziona su Pixel Tablet, ma per Play Store è incompatibile

Tra i dispositivi Pixel più datati che, lo scorso giugno, hanno ricevuto la compatibilità con la VPN di Google c’era un grande escluso: il Pixel Tablet. Ora, a distanza di mesi, le cose potrebbero cambiare: alcuni utenti hanno infatti notato che il device è in grado di collegarsi alla VPN, nonostante Google ne avesse disattivato l’accesso.

Ora la VPN si collega, ma senza essere compatibile

Ma facciamo un passo indietro. Ufficialmente, questa VPN esclusiva di Pixel è disponibile per Pixel 7 e successivi. Pixel Tablet non era incluso nell’elenco. D’altronde, Google non aveva mai, in ogni caso, menzionato una compatibilità.

Anzi: quando l’azienda ha iniziato a distribuire la propria VPN, l’app è stata brevemente installabile su Pixel Tablet attraverso il Play Store e ha effettivamente funzionato finché Google non ne ha disabilitato l’accesso tramite un aggiornamento lato server.

La scorsa settimana, i possessori di Pixel Tablet (con la patch Android 15 di novembre, stabile) che hanno ancora installato la VPN di Google, hanno notato che ora l’app funziona ed è in grado di stabilire automaticamente una connessione al momento di riavvio/accensione del dispositivo. Anche la pagina delle impostazioni è funzionante.

Collegandosi al Play Store, l’app risulta ancora non compatibile. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni riportate dal portale Android Authority, la VPN di Google sarebbe preinstallata su Pixel Tablet con Android 15 QPR2 Beta 1: in quel caso, su Play Store il dispositivo non è più indicato come incompatibile.