La videosorveglianza per la tua casa ad un prezzo senza paragoni

Se sei in cerca di una soluzione discreta, affidabile ed estremamente versatile per tenere al sicuro la tua casa, la Tapo C211 è la telecamera di sorveglianza perfetta per te! La sua risoluzione da 2K (3MP) ti garantirà immagini nitide e dettagliate in qualsiasi luogo, sia che tu la usi per monitorare l’ingresso della tua casa che la stanza del tuo bambino.

Grazie alla risoluzione 2K QHD potrai vedere ogni dettaglio con colori estremamente vividi, e inoltre la visione notturna a infrarossi ti consentirà di godere di immagini chiare fino a 10 metri di distanza, permettendoti di controllare qualsiasi ambiente della tua abitazione anche di notte.

Questa telecamera è dotata di rilevamento del movimento e del pianto del bambino, e inoltre è in grado di inviarti notifiche in tempo reale direttamente sullo smartphone. In questo modo potrai tenere sempre sotto controllo la tua casa e monitorare il sonno dei più piccoli.

Tra le opzioni di cui dispone vi è inoltre quella dedicata alle zone di rilevamento personalizzate. Si tratta di una funzionalità estremamente utile per evitare falsi allarmi e garantire un monitoraggio preciso ed affidabile. Grazie all‘audio bidirezionale potrai inoltre interagire e parlare direttamente con i tuoi familiari all’ascolto (nel raggio d’azione del dispositivo).

Questa telecamera di sorveglianza offre compatibilità con assistenti vocali e ha lo storage su cloud per salvare i video in totale sicurezza. Inoltre ti offre la possibilità di utilizzare una scheda microSD fino a 512 GB per registrazioni vocali.

La Tapo C211 è compatibile con Alexa e Google Assistant, in questo modo potrai controllarla facilmente mediante comandi vocali. Potrai anche chiedere alla tua assistente vocale di mostrare direttamente i video registrati dal dispositivo su uno schermo compatibile e senza bisogno di toccare il tuo smartphone.

Se vuoi una telecamera di sorveglianza affidabile, ricca di funzionalità e ad un ottimo prezzo, non lasciarti sfuggire l’occasione di portare la Tapo C211 direttamente a casa tua con l’8% di sconto a 22,99 euro!