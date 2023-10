La Videocamera di Alexa SENZA FILI e IMPERMEABILE è ora disponibile a METÀ PREZZO!

Ecco l’occasione perfetta per proteggere la tua casa a un incredibile prezzo. La videocamera di sicurezza la Blink Outdoor, compatibile con Amazon Alexa e impermeabile, è scontata del 51%, con un prezzo finale di soli 49€.

Amazon Blink Outdoor: la videocamera di sicurezza perfetta

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza semplice e potente, progettata per aiutarti a proteggere la tua casa giorno e notte. Questa videocamera offre una qualità video in alta definizione per una visione chiara, e grazie alla visione notturna a infrarossi, può sorvegliare anche quando è buio. Una delle caratteristiche eccezionali di questa videocamera è la sua lunga durata della batteria. Con soli due batterie AA al litio (che sono incluse nella confezione), la Blink Outdoor può funzionare fino a due anni senza la necessità di frequenti ricariche o sostituzioni.

Questa telecamera è resistente alle intemperie, quindi puoi usarla sia all’interno che all’esterno, sotto il sole cocente o durante una pioggia battente, senza preoccuparti dei danni. Grazie al suo sensore di movimento integrato, la Blink Outdoor invia notifiche al tuo telefono ogni volta che rileva attività sospette. Inoltre, puoi personalizzare le zone di rilevamento del movimento tramite l’app Blink Home Monitor, in modo da ricevere avvisi solo quando e dove ti serve.

La funzionalità Live View ti consente di vedere, ascoltare e persino parlare con i visitatori in tempo reale direttamente dall’app Blink Home Monitor.. L’installazione della Blink Outdoor è un gioco da ragazzi e non richiede cablaggi complicati o l’intervento di professionisti. Puoi farlo da solo in pochi minuti. Inoltre, questa videocamera è compatibile con Alexa, il che significa che puoi controllarla facilmente con la tua voce utilizzando dispositivi compatibili con l’integrazione di Alexa.

Nel caso fossi alla ricerca di un dispositivo per mettere in sicurezza la tua abitazione, Blink Outdoor è il prodotto che fa per te. Senza la necessità di andare a chiamare un tecnico per l’installazione, questa videocamera di sorveglianza sarà pronta al monitoraggio in pochi minuti. Acquistala a soli 49€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.